Zdaniem ekspertów takie podejście jest zbyt formalistyczne i prowadzi donikąd, bo nawet jeśli prawomocny wyrok będzie dla podatnika pozytywny, to zanim w końcu zostanie wydana interpretacja, minie kilka lat od złożenia wniosku. Niewykluczone, że po jej otrzymaniu podatnik się z nią nie zgodzi i ją zaskarży, więc spór ponownie trafi do sądu administracyjnego. Upłynie kolejny rok czy dwa. To właśnie jest czasochłonną drogą donikąd.