Nawiązało tym samym do rozporządzenia z 26 marca br. przesuwającego terminy dotyczące obowiązków sprawozdawczych (Dz.U. poz. 572). Poinformowaliśmy o nim w artykule „Terminy sprawozdawcze i dotyczące CIT-8 przesunięte” (DGP nr 62/2021).

Przypomnijmy, że termin na sporządzenie i podpisanie sprawozdań finansowych za 2020 r. został przesunięty o trzy miesiące: spółkom, osobom prowadzącym działalność gospodarczą i organizacjom non profit. To oznacza, że czas na sporządzenie i podpisanie mija 30 czerwca, a termin na zatwierdzenie – z końcem września.

W związku z tym odroczony został również moment przekazania sprawozdań szefowi KAS przez osoby fizyczne. Zasadniczo należy to zrobić w terminie złożenia rocznego zeznania PIT (np. PIT-36), czyli do końca kwietnia, ale tym razem będzie o trzy miesiące więcej czasu.

Przypomnijmy, że spółki składają roczne sprawozdania do Krajowego Rejestru Sądowego i mają na to 15 dni od zatwierdzenia (przy czym termin zatwierdzenia został właśnie przedłużony). Z KRS sprawozdanie trafia bezpośrednio do fiskusa.