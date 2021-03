Skoro zatem istnieje bezpośredni związek pomiędzy otrzymywanym wynagrodzeniem a zobowiązaniem się komendy do wykonania określonych czynności, to pobierane przez nią opłaty za wyjazdy do fałszywych interwencji nie mogą być traktowane jako odszkodowanie. Jest to zwykłe wynagrodzenie wnoszone na poczet świadczenia usług , które podlegają opodatkowaniu – stwierdził organ.