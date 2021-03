Większość kontraktów zawieranych przez samozatrudnionych programistów to umowy o świadczenie usług, które nie akcentują konkretnego rezultatu jako koniecznego do osiągnięcia. Są to umowy starannego działania. Zakres przedmiotowy tych kontraktów jest dość szeroki i obejmuje zadania związane nie tylko ściśle z programowaniem. Przy czym – co należy zastrzec – zwykle zespół wykonanych czynności prowadzi do określonego wyniku, którym jest powstanie programu komputerowego (rozumianego jako np. kod źródłowy). W takim przypadku kontrakt przewiduje przeniesienie na zleceniodawcę autorskich praw majątkowych do powstałego oprogramowania, a wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy obejmuje honorarium z tytułu przeniesienia tych praw.