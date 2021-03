Co prawda przychody rozliczane na zasadach ryczałtu nie wliczają się do podstawy opodatkowania daniną solidarnościową. – Nie oznacza to jednak automatycznie, że podatnik nie będzie zobowiązany do złożenia deklaracji DSF-1 i zapłaty daniny solidarnościowej w 2021 r. Jej wysokość podatnik powinien bowiem obliczyć w oparciu o składane w tym roku zeznania PIT za 2020 r. – podkreśla Maria Tsima, prawnik z kancelarii Staniek & Partners.