– To oznacza spore ryzyko dla pożyczkodawców. W tej sytuacji powinni oni bezwzględnie, przy wpłacaniu kapitału bezpośrednio na rachunek dostawcy, płacić w podzielonej płatności , przynajmniej wtedy, gdy wartość na fakturze przekracza ustawowy limit 15 tys. zł – twierdzi Bartosz Mazur, doradca podatkowy i menedżer w Gekko Taxens.

Przepisy ustawy o VAT nakazują zapłatę w mechanizmie podzielonej płatności (MPP) za faktury wystawione na kwoty powyżej 15 tys. zł brutto, jeśli dotyczą one towarów i usług wymienionych w załączniku 15 do ustawy (np. paliwa, stal, węgiel, komputery, smartfony, usługi budowlane).

Często zdarza się, że nie wpłacają one pieniędzy bezpośrednio na konto przedsiębiorcy pożyczkobiorcy, tylko – by mieć pewność, że pożyczka zostanie wykorzystana zgodnie z zakładanym celem – wpłacają ją bezpośrednio na konto sprzedawcy. Tym samym jednak narażają się na odpowiedzialność za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących mechanizmu podzielonej płatności.

Co więcej, mechanizm podzielonej płatności dotyczy wszystkich kupujących, którzy są podatnikami VAT. Za takich uważane są podmioty wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą w rozumieniu VAT (art. 15 ust. 1 ustawy o VAT). W związku z tym pożyczkodawca musi płacić w MPP nie tylko wówczas, gdy jego klient jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT, lecz również gdy jest podatnikiem VAT zwolnionym (zarówno przedmiotowo, jak i ze względu na wartość sprzedaży) oraz gdy jest podatnikiem niezarejestrowanym.

Firma, której dotyczyła interpretacja dyrektora KIS z 23 lutego br., spytała, czy udzielając pożyczek na zakup komputerów (sklasyfikowanych pod pozycją 60 załącznika nr 15 do ustawy o VAT) musi płacić w MPP, gdy faktura opiewa na ponad 15 tys. zł.

Jej zdaniem ustawodawca celowo użył sformułowania „za nabyte towary lub usługi”, aby do stosowania MPP był zobowiązany tylko nabywca. Natomiast wszelkiego rodzaju podmioty trzecie, które mogą uczestniczyć w dokonywaniu płatności, takiego obowiązku już nie mają – przekonywała firma pożyczkowa. Dodała, że inny podatnik może co prawda dokonać płatności za nabywcę (np. w ramach instytucji przekazu), ale nie będzie to płatność za towary nabyte przez płatnika.