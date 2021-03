W 2020 r. do WSA wpłynęło bowiem łącznie we wszystkich sprawach o prawie 3 tys. skarg mniej, a do NSA – o ponad 2,5 tys. mniej. Sądy wojewódzkie wydały w tym czasie o ponad 4,5 tys. mniej wyroków, a NSA – o prawie 3,8 tys. mniej.

Pandemia i zawieszenie na pewien czas pracy sądów administracyjnych w 2020 r., przełożyło się również na wydłużenie czasu oczekiwania na wyrok. Potwierdzają to statystyki, zwłaszcza w sprawach podatkowych. Porównaliśmy dane za 2019 i 2020 r. Generalnie, w zeszłym roku, we wszystkich sprawach w sądach wojewódzkich zmniejszyła się liczba skarg załatwionych w okresie do 2, do 3 i do 4 miesięcy (licząc od wpływu skargi), a przybyło skarg rozpatrzonych w terminie do 12 i do 24 miesięcy.