Małżonkowie woleli się co do tego upewnić. Sądzili bowiem, że każdemu z nich limit ten przysługuje odrębnie. We wniosku o interpretację przywołali art. 43 par. 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który wprowadza domniemanie prawne, że udziały małżonków w majątku wspólnym są równe. Żaden z nich nie może też przypisać sobie wyłącznej własności majątku i prawa do korzystania ze związanych z nim pożytków.