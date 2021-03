Przedsiębiorca (podatnik VAT czynny) 5 marca 2021 r. zakupił od rolnika ryczałtowego ziemniaki za kwotę 10 000 zł. Tego samego dnia zakupiony towar został dostarczony. Na udokumentowanie tej dostawy przedsiębiorca wystawił papierową fakturę VAT RR na kwotę 10 000 zł plus zryczałtowany zwrot podatku w wysokości 700 zł. Za nabyte ziemniaki podatnik zapłacił 5 marca 2021 r. przelewem na rachunek bankowy rolnika (po wystawieniu faktury VAT RR). Przedsiębiorca zajmuje się handlem płodami rolnymi, nabyte ziemniaki stanowią zatem dla niego towary handlowe. Rozlicza on VAT na zasadach ogólnych za okresy miesięczne, a podatek dochodowy przedsiębiorca na zasadach podatku liniowego, prowadząc podatkową księgę przychodów i rozchodów metodą kasową. Jak przedsiębiorca powinien rozliczyć VAT oraz PIT od zakupu tych produktów rolnych?

Przedsiębiorca, który nabył te produkty rolne od rolnika ryczałtowego, jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. Zatem będzie zobowiązany do wystawienia faktury VAT RR dokumentującej nabycie tych produktów rolnych i wypłacenia rolnikowi ryczałtowemu – oprócz wynagrodzenia za nabyte płody rolne (ziemniaki) – także zryczałtowanego zwrotu podatku.

Podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny nabywający produkty rolne od rolnika ryczałtowego wystawia w dwóch egzemplarzach fakturę dokumentującą nabycie tych produktów. Oryginał faktury jest przekazywany dostawcy (zob. art. 116 ust. 1 ustawy o VAT). Faktura dokumentująca nabycie produktów rolnych powinna być oznaczona jako „Faktura VAT RR” i zawierać co najmniej elementy wskazane w art. 116 ust. 2 pkt 1-13 ustawy o VAT. Z kolei zgodnie z art. 116 ust. 3 ustawy o VAT faktura VAT RR powinna również zawierać oświadczenie dostawcy produktów rolnych w brzmieniu: „Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług”.

Przedsiębiorca, wystawiając 5 marca 2021 r. fakturę VAT RR dokumentującą nabycie ziemniaków od rolnika ryczałtowego na kwotę 10 000 zł plus 700 zł zryczałtowanego zwrotu podatku, postąpił prawidłowo.

W JPK_V7M za marzec 2021 r. po stronie podatku naliczonego może zatem ująć zryczałtowany zwrot podatku w wysokości 700 zł. W przypadku faktur VAT RR, z których wynika zryczałtowany zwrot podatku stanowiący u podatnika podatek naliczony, ewidencja zakupu JPK_V7M – stosownie do par. 11 ust. 3 pkt 2 w zw. z ust. 5 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług – powinna zawierać dane z tych faktur VAT RR, które obejmują:

W JPK_V7M wykazujemy kwotę 10 000 zł w polu K_42 („Wartość netto wynikająca z nabycia pozostałych towarów i usług”) i w polu P_42 („Zbiorcza wartość netto z tytułu nabycia pozostałych towarów i usług – wykazana w K_42”), a kwotę 700 zł w polu K_43 („Wysokość podatku naliczonego przysługującego do odliczenia z podstaw określonych w art. 86 ust. 2 ustawy, na warunkach określonych w ustawie, wynikająca z nabycia pozostałych towarów i usług”) i w polu P_43 („Zbiorcza wysokość podatku naliczonego z tytułu nabycia pozostałych towarów i usług – wykazana w K_43”).

Przedsiębiorca może więc zaliczyć do KUP poniesione wydatki na zakup tych ziemniaków od rolnika ryczałtowego w kwocie 10 000 zł, tj. bez zryczałtowanego zwrotu podatku.

Podatnik prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów metodą kasową. Oznacza to, że poniesiony wydatek (KUP) – stosownie do reguły zawartej w art. 22 ust. 4 ustawy o PIT – powinien zostać potrącony tylko w tym roku podatkowym, w którym został poniesiony. Z kolei za dzień poniesienia KUP w przypadku podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów – zgodnie z zasadą ogólną zawartą w art. 22 ust. 6b ustawy o PIT – uważa się dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu.