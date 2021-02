Sądził natomiast, że nie musi oznaczać sprzedaży do Szwajcarii symbolem GTU_06. Z rozporządzenia z 15 października 2019 r. wynika bowiem, że oznaczenie to dotyczy wyłącznie sprzedaży urządzeń elektronicznych i ich części określonych w poz. 7–9, 59–63, 65, 66, 69 i 94–96 załącznika nr 15 do ustawy o VAT. Nie ma wśród nich kamer internetowych.