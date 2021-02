W efekcie ceny napojów słodzonych wzrosły w sklepach, ale w fast foodach pozostały bez zmian. W sprawę zaangażował się rzecznik małych i średnich przedsiębiorców (RMŚP), który zapytał resort zdrowia , jak naliczać opłatę od syropów, z których następnie powstają napoje sprzedawane w fast foodach bądź kinach. Branża wskazywała, że przepisy są niejasne i nie do końca wiadomo, czy są one w ogóle opodatkowane, a jeśli tak, to na kim ostatecznie spoczywa obowiązek opłaty – na podmiocie, który dostarcza syrop, czy na odbiorcy, który go rozcieńcza i sprzedaje.