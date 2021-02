Zdaniem posła, który złożył interpelację, tak określona definicja jest niejasna i budzi wątpliwości. Spytał więc, czy osoby, które prowadzą korepetycje grupowe, czy to w formie stacjonarnej, czy online, mogą korzystać z karty podatkowej. Dodał, że fiskus wydawał do tej pory sprzeczne interpretacje indywidualne w tym zakresie. Przykładowo w interpretacji z 21 sierpnia 2012 r. (sygn. IPTPB1/415-360/12-4/MG) dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi zgodził się na to, by z karty podatkowej mogła korzystać nauczycielka fizyki, którą oferowała uczniom korepetycje grupowe przed maturą.