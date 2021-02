W poprzednich latach nie było to możliwe, bo zryczałtowany podatek mogli wybrać tylko podatnicy wynajmujący prywatny majątek.

Zryczałtowany podatek wynosi – tak jak dotychczas przy najmie prywatnym – 8,5 proc. przychodów i 12,5 proc. od nadwyżki ponad 100 tys. zł. Ograniczeniem jest tylko limit przychodów uprawniający do stosowania ryczałtu, który wynosi 2 mln euro. Oznacza on, że aby w 2021 r. można było stosować tę formę opodatkowania, przychody za 2020 r. nie mogły przekroczyć 9 030 600 zł.

Inaczej jest przy najmie prywatnym – w tym wypadku wystarczy wpłacić podatek do urzędu skarbowego. Wynika to z art. 9 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1905). Zgodnie z tym przepisem za równoznaczne z wyborem opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy uznaje się pierwszą w roku podatkowym wpłatę ryczałtu z tego tytułu, a jeżeli pierwszy taki przychód podatnik osiągnął w grudniu roku podatkowego – złożenie zeznania (PIT-28).

Możliwość wyboru ryczałtu przez podatników wynajmujących firmowy majątek to dobra wiadomość dla osób, które nie ponoszą dużych kosztów przy wynajmowaniu licznych mieszkań, domów bądź lokali użytkowych. Stosując ryczałt, nie można co prawda odliczać wydatków (podatek płaci się od przychodu), ale w zamian odpowiednio niższa jest jego stawka. W efekcie podatnikom bardziej może się opłacać 8,5-proc. podatek od przychodów (i 12,5 proc. od nadwyżki ponad 100 tys. zł) niż PIT na ogólnych zasadach (czyli według skali: 17 proc. i 32 proc.) lub według liniowej stawki 19 proc.

Zmiana położyła także kres licznym wątpliwościom, czy wynajem jest jeszcze prywatny, czy już w ramach działalności gospodarczej. Wcześniej było to przyczyną licznych sporów z organami podatkowymi. Z reguły podatnicy usiłowali uzasadnić, że wynajmują swój majątek prywatnie, a fiskus twierdził, że robią to w ramach biznesu (co wykluczało ryczałt).