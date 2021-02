Pielęgniarki i położne zgodnie z ustawą z 1 lipca 2011 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 916 ze zm.) mają obowiązek należeć do samorządu zawodowego i opłacać składki. W zamian za to ten ostatni ma obowiązek organizować im nieodpłatne szkolenia zawodowe. Fiskus długo uważał, że osoba uczestnicząca w takim szkoleniu otrzymuje opodatkowany przychód z nieodpłatnego świadczenia. Skoro bowiem ma obowiązek aktualizować wiedzę, to gdyby nie środki samorządu, sama musiałaby płacić za dokształcanie – argumentowała skarbówka.