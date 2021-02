Badania przeprowadzone w Laboratorium Celnym Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego wykazały jednak, że produkt nadaje się do palenia bez dalszego przetwarzania przemysłowego. To przesądziło, że powinien on być traktowany jako papierosy i tytoń do palenia i opodatkowany zgodnie z art. 98 ust. 8 ustawy o podatku akcyzowym.