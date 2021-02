Rząd chce wprowadzić nową daninę, nazywaną składką od wpływów reklamowych. Budzi to sprzeciw prywatnych wydawców, którzy protestują pod hasłem „Media bez wyboru”.

Rząd przekonuje tymczasem, że „Media pomogą w zwalczaniu skutków COVID-19” (strona internetowa Ministerstwa Finansów), „Ta opłata, (…). ma służyć właśnie temu, żeby (...) tworzyć lepsze warunku do rozwoju dla wolnych mediów” (premier Mateusz Morawiecki w wywiadzie dla telewizji wPolsce.pl), „Inne kraje UE wprowadziły tę daninę, ponieważ mamy sytuację, że bardzo często cyfrowi giganci i duże firmy unikają opodatkowania” (rzecznik rządu Piotr Müller w TVP Info).

Do tych głosów dołączył wicemarszałek Sejmu i szef klubu PiS Ryszard Terlecki. - Te podatki są zapewne bolesne i kosztowne dla mediów, ale wszyscy płacimy podatki, media też muszą – powiedział w środę.

Media a podatki dochodowe

Tyle, że media podatki płacą. Przede wszystkim każdy przedsiębiorca jest podatnikiem podatku dochodowego. Wydawca lokalnego czasopisma lub portalu internetowego, jeśli prowadzi biznes w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, musi płacić PIT.

Projekt składki od reklam przewiduje kwoty wolne, co sprawi, że daninę zapłacą więksi gracze na rynku medialnym. Ci działają zwykle w formie spółek, które są płatnikami CIT. Podstawowa stawka tego podatku to 19 proc. dochodów.

Minister finansów podaje do wiadomości publicznej wykaz podatników CIT o rocznych przychodach ponad 50 mln euro. Na opublikowanie listy z informacjami za zeszły rok ma czas do 30 września 2021 r., najnowsze dostępne dane dotyczą więc roku 2019. Są dostępne publicznie. Widzimy jak na dłoni, że są na niej również spółki medialne. MF podaje m.in. kwoty ich przychodów oraz wysokość podatku CIT z uwzględnieniem tzw. podatku minimalnego o budynków.

Poniżej podajemy kolejno: miejsce w rankingu największych spółek pod względem przychodu, nazwę, zaokrągloną kwotę podatku należnego za 2019 r.:

139. Telewizja Polska S.A. 7,38 mln zł

156. Cyfrowy Polsat S.A. 96,42 mln zł

206. Telewizja Polsat S.A. 91,36 mln zł

231. Canal+ Polska S.A. bd.

240. TVN Media Sp. z o.o. 27,76 mln zł

308. TVN S.A. 5,13 mln zł

990. Ringier Axel Springer Polska Sp. Z o.o. 3,57 mln zł

1526. Polska Press Sp. z o.o. brak (w 2019 r. spółka wykazała stratę)

1669. Polskie Radio S.A. 25,7 tys. zł

1242. Telewizja Puls 10,08 mln zł zł

1426. Bauer Media Invest GmbH 32,24 mln zł

1996. Time S.A. (potocznie Grupa Radiowa Time) 6,67 mln zł

Osobno klasyfikowane są podatkowe grupy kapitałowe. I tu na liście znajdziemy grupy medialne:

22. Agora 11,44 mln zł

38 Eurozet 9,64 mln zł

Podatek VAT na gazety i czasopisma

W „Liście otwartym do władz Rzeczypospolitej Polskiej i liderów ugrupowań politycznych” firmy medialne wskazują na jeszcze inne daniny, które muszą płacić:, VAT, opłaty emisyjne, organizacje zarządzające prawami autorskimi, koncesje, częstotliwości, decyzje rezerwacyjne, opłata VOD itd.

VAT jest w mediach rozliczany jak w każdej innej firmie. Warto przypomnieć, że odczuwa to każdy czytelnik. Podstawowa stawka podatku na gazety i czasopisma wynosi 8 proc., media lokalna i regionalne w wersji papierowej są obłożone stawką 5 proc. Zatem 5 proc. lub 8 proc. ceny każdej gazety to podatek.

Daniny płacone przez nadawców RTV

Opłaty na organizacje zarządzające prawami autorskimi to np. opłaty wnoszone na rzecz ZAiKS za emitowanie utworów takich jak film, teledysk itp.

Nadawcy radiowi i telewizyjni muszą posiadać koncesję. Jej udzielenie wiąże się z opłatą, której wysokość określa ustawa o radiofonii i telewizji. Zgodnie z art. 40 ust. 1., opłata za udzielenie koncesji nie może być wyższa niż:

dla rozpowszechniania programu radiowego w sposób analogowy rozsiewczy naziemny – 12 317 570 zł

dla rozpowszechniania programu TV w sposób analogowy rozsiewczy naziemny – 25 890 000 zł

dla rozpowszechniania programu radiowego w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie – 6 158 785 zł ;

dla rozpowszechniania programu TV w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie – 25 890 000 zł.

Niezależnie od opłat za koncesję, nadawcy radiowi i telewizyjni są zobligowani do wnoszenia rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością. W przypadku braku dostatecznych zasobów częstotliwości, muszą stanąć do konkursu na jej rezerwację. Za dokonanie rezerwacji wnoszą opłatę dodatkową w kwocie nie niższej niż opłata roczna za prawo do dysponowania częstotliwością. Reguluje to prawo telekomunikacyjne.

Opłata audiowizualna

Najnowsza już obowiązująca danina to opłata VOD, zwana też opłatą audiowizualną. Obowiązuje od 1 lipca 2020 r. Serwisy udostępniające wideo na żądanie muszą wnosić opłatę równą 1,5 proc. przychodu z subskrybcji na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Jak przekazał PISF serwisowi Press.pl, za czwarty kwartał 2020 r. daninę uiściło 19 podmiotów, wśród nich m.in. Canal+, HBO, Google, Netflix, Wirtualna Polska i Agora.