Chodziło o podatnika, który wraz z żoną kupił lokal użytkowy pod wynajem. Na fakturze był jednak wykazany tylko mąż – podatnik VAT prowadzący działalność gospodarczą. Wprowadził on lokal do środków trwałych i odliczył podatek naliczony, wykazany na fakturze. Początkowo zaliczał on do kosztów odpisy amortyzacyjne – aż do momentu, gdy przeszedł na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.