Podatnicy i doradcy zaczęli więc występować o interpretacje indywidualne, aby uzyskać wiążące stanowisko dotyczące przepisów o MDR. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej odmawiał jednak wydania interpretacji. Uważał, że raportowanie schematów to przepisy procesowe, a one nie mogą być przedmiotem interpretacji. Zdaniem fiskusa mogą one dotyczyć wyłącznie przepisów prawa materialnego.