Od dawna podatnicy skarżą się, że skarbówka wykorzystuje ten przepis instrumentalnie – tylko po to, aby nie doszło do przedawnienia. Dlatego ostatnio RPO zgłosił udział w trzech postępowaniach przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie tego przepisu (sygn. akt SK 100/19, sygn. akt SK 50/202, sygn. akt SK 122/20). Według rzecznika jest on sprzeczny z konstytucyjną zasadą zaufania obywatela do państwa i stanowionego przezeń prawa. Nie zapewnia bowiem bezpieczeństwa prawnego jednostce, ingerując istotnie w jej interesy majątkowe, a jednocześnie nie przyznając stosownych gwarancji procesowych.