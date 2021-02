Nie oznacza to jednak, że firmy w ogóle mogą pominąć nowy obowiązek. Za brak strategii, a w zasadzie za brak przesłania urzędowi skarbowemu informacji o adresie strony internetowej, na której strategia została opublikowana, grozi kara pieniężna do 250 tys. zł. Wynika tak z art. 27c ust. 8 ustawy o CIT

O nowym obowiązku, który trzeba spełnić do końca 2021 r., napisaliśmy jako pierwsi w artykule „Jawność rozliczeń pełna pułapek” (DGP nr 238/2020).

W kolejnej odpowiedzi na pytania DGP Ministerstwo Finansów odpiera zarzuty, że jest to działanie prawa wstecz. Wskazuje zarazem, że za ewentualne błędy w opublikowanej informacji o strategii podatkowej nie będzie sankcji karnych, bo przepisy kodeksu karnego skarbowego ich nie przewidują.

Zdaniem MF obowiązek sporządzenia strategii już za 2020 r. nie narusza konstytucyjnej zasady niedziałania prawa wstecz. Resort twierdzi bowiem, że zasada ta nie ma charakteru bezwzględnego. Można od niej odstąpić w przypadku ważnego interesu publicznego. – W orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego za taki interes uznaje się dążenie ustawodawcy do przeciwdziałania erozji podstawy opodatkowania i unikaniu opodatkowania oraz dążenie do ochrony interesów finansowych państwa – czytamy w stanowisku MF.

To jest nowy obowiązek

– Nie można wymagać od spółek, żeby publikowały informacje o sposobie realizacji strategii podatkowej za 2020 r., skoro samo pojęcie strategii podatkowej pojawiło się w ustawie dopiero od początku 2021 r. – twierdzi dr Jowita Pustuł, doradca podatkowy i radca prawny w J. Pustuł i Współpracownicy Doradztwo podatkowo-prawne. Zwraca uwagę na to, że w 2020 r. żadna ze spółek nie musiała mieć strategii podatkowej.

Jego zdaniem, nawet jeżeli w pewnych sytuacjach uzasadnione jest wprowadzenie rozwiązania z mocą wsteczną, to powinien to być wyjątek.

– Można się zastanawiać, czy nie są tu przekraczane kolejne granice stosowania tego wyjątku. Co będzie następne? Może na początku 2022 r. dowiemy się, że mamy sporządzać dokumentację cen transferowych do transakcji z 2021 r. przy znacznie niższych progach wartościowych, bo tego wymaga „ochrona interesów finansowych państwa”? – pyta ekspert.

Inaczej obowiązek ten postrzega Michał Nielepkowicz, doradca podatkowy i wspólnik w Thedy & Partners. Jego zdaniem, jeżeli przyjmiemy, że strategia to tylko obowiązek informacyjny, to można argumentować, że wymóg jej sporządzenia za 2020 r. nie jest zakazanym działaniem prawa wstecz. – Nie można natomiast wymagać narzędzi czy instrumentów do zarządzania ryzykiem podatkowym, jeżeli przepisy nie wymagały ich w momencie, gdy podatnicy rozpoczynali rok podatkowy. Taki wymóg oznacza działanie prawa wstecz – wyjaśnia ekspert.