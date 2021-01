Czym jest ulga na robotyzację?

Konstrukcja ulgi (sposób dokonania dodatkowego odliczenia, stworzenie katalogu konkretnych wydatków, na które będzie obowiązywać ulga na robotyzację), została przygotowana na podstawie doświadczeń ulgi na badania i rozwój.

Rozwiązanie to przewiduje, że przedsiębiorcy będą mogli dodatkowo odliczyć 50 proc. kosztów poniesionych na inwestycje w robotyzację od podstawy opodatkowania poprzez ich wykazanie w rocznym rozliczeniu w deklaracji podatkowej. Oznacza to, że po raz pierwszy koszty robotyzacji będzie można potrącić dopiero w 2022 r. w składanym za 2021 r. zeznaniu rocznym.

Co ciekawe, resort rozwoju potwierdził, że podatnik, który będzie do tego uprawniony, będzie mógł zastosować jednocześnie i ulgę na badania i rozwój (i co do zasady odliczyć 100 proc. kosztów kwalifikowanych), i ulgę na robotyzację (50 proc. kosztów kwalifikowanych). W obu przypadkach preferencje będzie można rozliczyć dopiero w rocznym rozliczeniu

Ulgę można zastosować niezależnie od wielkości i rodzaju branży. Odliczenie dotyczy także leasingu oraz szkoleń dla pracowników obsługujących roboty. Pomysłodawcy preferencji podkreślają, że robotyzacja pozwoli na wyeliminowanie ciężkiej i monotonnej fizycznej pracy ludzkiej.

Celem ulgi będzie mobilizowanie przedsiębiorstw do inwestycji, zwłaszcza w nowoczesne technologie. Ulga będzie obejmować wydatki na zakup robotów, kobotów, urządzeń do produkcji addytywnej (druk 3D), oprogramowania wykorzystywanego do projektowania, produkcji lub przetwarzania, integracji urządzeń produkcyjnych, czujników, urządzeń rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości używanych do projektowania, produkcji lub przetwarzania.

Dotyczyć będzie również maszyn produkcyjnych sterowanych cyfrowo, jak i kosztów czasowego użytkowania takich urządzeń na podstawie umowy, a także wydatków na szkolenie pracowników związane z uruchomieniem systemu. W przypadku ulgi na robotyzację to wydatki na dość duże kwoty. Odliczenie dodatkowo ich połowy będzie sporą korzyścią dla podatnika, który będzie mógł efektywnie odzyskać 10 proc. kosztów inwestycji.

Robot przemysłowy – automatycznie sterowana, programowalna i wielozadaniowa stacjonarna lub mobilna maszyna o co najmniej trzech stopniach swobody (chodzi o możliwość poruszania się w różnych płaszczyznach, m.in. góra – dół i lewo – prawo) posiadająca właściwości manipulacyjne bądź lokomocyjne umożliwiające jej zastosowanie do celów przemysłowych.

Ulga na robotyzację - katalog kosztów podlegających uldze

Ulga powinna obejmować koszty:

zakupu lub leasingowania nowych robotów i kobotów,

zakupu oprogramowania,

zakupu osprzętu (np. torów jezdnych, obrotników, sterowników, czujników ruchu, efektorów końcowych),

zakupu urządzeń bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP),

szkoleń dla pracowników, którzy będą obsługiwali nowy sprzęt.

Ulga na robotyzację - dla kogo, od kiedy?

Możliwość skorzystania z ulgi obejmie przede wszystkim zakupy nowych robotów przemysłowych i potrzebnego do ich funkcjonowania oprogramowania (adresatem rozwiązań mają być zatem głównie firmy produkcyjne, które zamierzają robotyzować proces produkcji). Stąd też nie każda automatyzacja będzie uprawniała do skorzystania z ulgi.

Z ulgi nie skorzystają przedsiębiorstwa prowadzące działalność usługową nabywające roboty służące usprawnieniu procesu świadczenia usług (lub procesów zachodzących wewnątrz przedsiębiorstwa).

Ulga obejmuje płatników PIT i CIT. Ma być dla wszystkich firm, bez znaczenia na wielkość lub branżę.

Koszty na robotyzację przedsiębiorcy będą mogli odliczyć w ciągu roku podatkowego, a w momencie składania rocznego zeznania podatkowego, dokonają dodatkowego odpisu (tak jak przy uldze na prace badawczo-rozwojowe).

Odliczenie 50 proc. kosztów uzyskania przychodów poniesionych na inwestycje w robotyzację ma obowiązywać od 1 stycznia 2021 roku. Ulga będzie obowiązywać przez pięć lat - do końca 2025 roku.

Zakres czasowy ulgi robotyzacyjnej

Ulga będzie obowiązuje w określonej od 1 stycznia 2021 roku do końca 2025 roku i będzie dostępna dla wszystkich przedsiębiorców niezależnie od wielkości i rodzaju branży (zarówno podatnikom PIT, jak i CIT) ponoszącym koszty kwalifikujące się do uwzględnienia w ramach ulgi.

Szacuje się, że koszt ulgi dla budżetu państwa może wynieść 1,1 mld zł w ciągu 5 lat jej obowiązywania.

Wprowadzenie ulgi będzie kosztować budżet państwa ok. 150 milionów zł w pierwszym roku jej obowiązywania.

Wg. szacunków koszty ulgi, wraz z popularyzacją inwestycji robotycznych będą wzrastać, w ostatnim roku funkcjonowania ulgi wyniosą ok. 315 milionów zł.

Dzięki uldze zwiększy się – dwuipółkrotnie – liczba robotów w Polsce (z 13,6 tys. na koniec 2018 roku).

Wzrośnie wydajność produkcji, obniżą się jej koszty oraz poprawi się jakość i elastyczność produkcji, a w efekcie jej konkurencyjność.