Chodzi o wprowadzoną od 1 stycznia br. opłatę od środków spożywczych, zwaną opłatą lub podatkiem od cukru. Zasadniczo trzeba ją doliczać do ceny napojów z dodatkiem cukru, słodzików, a także kofeiny lub tauryny. Problem sprawia jednak to, jak ją obliczyć, bo – jak mówi Piotr Chojnacki, radca prawny i doradca podatkowy z kancelarii DORADCA Zespół Doradców Finansowo-Księgowych – przepisy ustawy o zdrowiu publicznym można różnie interpretować. – Wzrost cen napojów, jaki miał miejsce ostatnio, wskazuje, że przedsiębiorcy przygotowywali się na niekorzystną interpretację przepisów w zakresie sposobu naliczania opłaty cukrowej – mówi ekspert. Jak wynika jednak ze stanowiska Ministerstwa Zdrowia, niesłusznie, bo należy przyjąć metodę korzystniejszą. W efekcie ceny napojów w niektórych sklepach mogą zostać skorygowane w dół.

1) stałej – wynosi 0,50 zł za zawartość cukrów równą lub mniejszą niż 5 g w 100 ml napoju, lub jeśli napój zawiera jakąkolwiek ilość co najmniej jednej substancji słodzącej,

Napoje zawierające dodatek kofeiny lub tauryny są objęte opłatą w wysokości 0,10 zł w przeliczeniu na litr napoju. Dodaje się ją do części za zawartość cukrów lub słodzików. Dodatkowo przepisy określają, że opłata nie może przekroczyć 1,2 zł w przeliczeniu na 1 litr napoju (art. 12f ust. 6 ustawy). Możliwe jest jednak wyłącznie części stałej, jeśli napój zawiera określoną ilość soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego.

■ jako iloczyn 0,05 zł oraz zawartości cukru powyżej 5 g w 100 ml napoju, co oznacza, że opłata w tej wysokości jest naliczana za każde 100 ml napoju, a żeby obliczyć opłatę za litr, konieczne jest kolejne mnożenie (to co wyjdzie za 100 mln razy 10),