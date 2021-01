W internecie pojawiły się już pierwsze komentarze ekspertów do takiej wykładni MF . Zdaniem doradców resort finansów pośrednio zasugerował w ten sposób, by nie wnosić wkładów do spółki jawnej na dzień jej rejestracji w KRS. Dzięki temu nie dojdzie do żadnego zdarzenia majątkowego lub finansowego, które wiązałoby się z obowiązkiem natychmiastowego otwarcia ksiąg rachunkowych. Ich otwarcie ma kolosalne skutki dla opodatkowania spółki jawnej CIT-em.