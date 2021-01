W bułgarskiej ustawie o podatku od wartości dodanej zostało to zapisane w ten sposób, że odbiorca odpowiada za niezapłacony podatek w zakresie, w jakim skorzystał z prawa do odliczenia, które jest związane z tym niezapłaconym podatkiem. Odpowiedzialność ma miejsce wtedy, gdy odbiorca wiedział lub powinien był wiedzieć, że podatek nie został zapłacony.

Analogiczna regulacja znajduje się w art. 105a polskiej ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem nabywca towarów wymienionych w załączniku nr 15 odpowiada solidarnie z dostawcą za jego zaległości podatkowe w części podatku proporcjonalnie przypadającego na dostawę dokonaną na jego rzecz. Tu również warunkiem solidarnej odpowiedzialności jest to, by nabywca wiedział lub miał uzasadnione podstawy przypuszczać, że podatek nie zostanie zapłacony.

– Wprawdzie sama ustawa o VAT go nie definiuje, ale wystarczy sięgnąć do art. 51 ordynacji podatkowej, który mówi, że przez zaległość rozumie się niezapłacony w terminie podatek – wskazuje Roman Namysłowski, partner i doradca podatkowy w CRIDO.

Na tę regulację powołał się bułgarski fiskus. Czy miał do tego prawo? Według rzecznik generalnej TSUE absolutnie nie. Na razie jednak jest to tylko jej opinia, która nie wiąże unijnego trybunału. Na jego wyrok trzeba jeszcze poczekać.

Tezy opinii są mocne i trafne, ale wciąż jest to tylko opinia. Musimy więc poczekać na to, co powie TSUE. Choć sprawa dotyczy podatnika bułgarskiego, to ma charakter uniwersalny.