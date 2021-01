Jakie koszty kwalifikowane/ kwalifikowane prawa własności intelektualnej

Kosztami są m.in.■ wynagrodzenia z tytułu umów o pracę, pracę nakładczą, spółdzielczy stosunek pracy oraz składki ZUS poniesione z tytułu tych wynagrodzeń (w części finansowanej przez pracodawcę) pracowników zatrudnionych do realizacji działalności B+R,■ wydatki związane z nabyciem materiałów i surowców służących bezpośrednio realizacji działalności B+R,■ wydatki poniesione na uzyskanie opinii, ekspertyz, usług doradczych lub innych usług równorzędnych oraz wyników badań wykonywanych na podstawie umowy przez jednostkę naukową na potrzeby działalności B+T,■ wydatki poniesione na korzystanie z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej w działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorcy,■ nabycie niebędącego środkami trwałymi sprzętu specjalistycznego wykorzystywanego bezpośrednio w prowadzonej działalności B+R, w szczególności naczyń i przyborów laboratoryjnych oraz urządzeń pomiarowych,■ odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w działalności B+R, dokonywane w danym roku podatkowym, zaliczane do kosztów uzyskania przychodu (kosztami kwalifikowanymi nie jest jednak równowartość odpisów amortyzacyjnych z tytułu nabycia samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością),■ koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego

Koszty produkcji próbnej to:■ cena nabycia lub koszt wytworzenia fabrycznie nowych środków trwałych niezbędnych do uruchomienia produkcji próbnej nowego produktu, zaliczonych do grupy 3–6 i 8 klasyfikacji,■ koszty ulepszenia tych środków trwałych poniesione w celu dostosowania uruchomienia produkcji próbnej,■ koszty nabycia materiałów i surowców nabytych wyłącznie w celu produkcji próbnej nowegoproduktuKoszty wprowadzenia na rynek nowego produktu to koszty:■ badań, ekspertyz, przygotowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania certyfikatu, homologacji, znaku CE, znaku bezpieczeństwa, uzyskania lub utrzymania zezwolenia na obrót lub innych obowiązkowych dokumentów lub oznakowań związanych z dopuszczeniem do obrotu lub użytkowania oraz koszty opłat pobieranych w celu ich uzyskania, odnowienia lub przedłużenia,■ badania cyklu życia produktu,■ systemu weryfikacji technologii środowiskowych (ETV)

Koszty kwalifikowane to:■ koszty nabycia fabrycznie nowych:a) robotów przemysłowych,b) maszyn i urządzeń peryferyjnych do robotów przemysłowych funkcjonalnie z nimi związanych,c) maszyn, urządzeń oraz innych rzeczy funkcjonalnie związanych z robotami przemysłowymi, służących zapewnieniu ergonomii oraz bezpieczeństwa pracy w odniesieniu do stanowisk pracy, gdzie zachodzi interakcja człowieka z robotem przemysłowym, w szczególności czujników, sterowników, przekaźników, zamków bezpieczeństwa, barier fizycznych (ogrodzenia, osłony) czy optoelektronicznych urządzeń ochronnych (kurtyny świetlne, skanery obszarowe),d) maszyn, urządzeń lub systemów służących do zdalnego zarządzania, diagnozowania, monitorowania lub serwisowania robotów przemysłowych, w szczególności czujników i kamer,e) urządzeń do interakcji człowiek–maszyna do robotów przemysłowych, ■ opłaty leasingowe za leasing nowych robotów i kobotów,■ koszty szkoleń dla pracowników, którzy będą obsługiwać nowy sprzęt,■ koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do poprawnego uruchomienia i przyjęcia do używania robotów przemysłowych oraz innych środków trwałych wcześniej wymienionych

Kwalifikowane IP to:■ patent, ■ prawo ochronne na wzór użytkowy,■ prawo z rejestracji wzoru przemysłowego, ■ prawo z rejestracji topografii układu scalonego,■ dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,■ prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,■ wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz.U. z 2018 r. poz. 432),■ autorskie prawo do programu komputerowego