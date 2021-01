Obecnie estoński CIT to rozwiązanie jedynie dla spółek kapitalowych (tzw. ryczałt od przychodów spółek kapitałowych). Już na etapie prac nad zmianami w przepisach w tym zakresie pojawiały się postulaty o objęcie tym rozwiązaniem spółdzielni. Nie zgodziła się jednak na to strona rządowa, którą reprezentował wiceminister Sarnowski. Tłumaczył wówczas, że pierwszy rok funkcjonowania w Polsce systemu estońskiego będzie traktowany jak pilotaż i że najpierw zmiany obejmą podmioty, które najbardziej potrzebują kapitału dłużnego. Wyjaśniał, że spółdzielnie rządzą się swoimi prawami i chcąc je uwzględnić w modyfikacjach, trzeba byłoby bardzo rozbudować obecny projekt, co też wymaga czasu. Zapewnił jednak, że w pierwszych miesiącach 2021 r. rozpoczną się prace nad tymi zmianami, tak aby spółdzielnie mogły korzystać z estońskiego CIT od 2022 r.