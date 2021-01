Projekt we wtorek został skierowany do I czytania w Sejmie. Ma wejść w życie już 1 kwietnia 2021 r. Przewiduje kilka istotnych zmian, w tym zmiany proceduralne związane z opodatkowaniem akcyzą samochodów osobowych sprowadzanych z zagranicy. Ma to ukrócić proceder, który polegał na sprowadzaniu do kraju samochodów zarejestrowanych za granicą jako osobowe i rejestrowanie ich w Polsce jako ciężarowych i specjalnych, o dopuszczalnej masie do 3,5 tony. Dzięki temu właściciel pojazdu nie musiał płacić akcyzy.