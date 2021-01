Spółka nieruchomościowa to taka, w której co najmniej połowa aktywów składa się z nieruchomości lub praw do nich, położonych w Polsce. Od 1 stycznia br. jest ona płatnikiem podatku u źródła (19 proc.), gdy jej udziały lub akcje zostaną sprzedane nierezydentom.Problemem jest to, że spółka nieruchomościowa nie będzie w ogóle stroną transakcji . Nie będzie więc wiedziała o warunkach sprzedaży jej udziałów lub akcji. Może mieć zatem problem z wyegzekwowaniem od sprzedającego pieniędzy na pokrycie podatku. W efekcie sama zostanie obciążona podatkiem od sprzedaży jej udziałów lub akcji nierezydentom. Eksperci wskazują, że jedynym sposobem, by tego uniknąć, jest wprowadzanie dodatkowych zapisów w umowie sprzedaży, nakładających na sprzedającego obowiązek przekazania kwoty podatku na rachunek spółki.