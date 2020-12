Zakłada on, że poszczególne usługi będą udostępniane stopniowo, aż do września 2022 r.

Dostęp do indywidualnego konta podatnicy otrzymają już na przełomie stycznia i lutego 2021 r., co zbiegnie się z kolejną odsłoną usługi Twój e-PIT.

Będzie ono przyporządkowane do osoby fizycznej (nie będą mieć go np. firmy). Jeżeli więc dana osoba występuje w różnych rolach: podatnika, płatnika i pełnomocnika, to do każdej z nich będzie miała udostępniony komplet informacji.