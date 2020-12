Rząd planuje przyjąć w I kw. 2021 r. projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową (KAS), którego celem jest wprowadzenie do systemu prawnego e-Urzędu Skarbowego, podano w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.Główne przyczyny wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie to konieczność umocowania prawnego e-Urzędu Skarbowego, jako powszechnego narzędzia informatycznego dla klientów KAS, który będzie serwisem informacyjno-transakcyjnym dla pięciu grup interesariuszy: podatników, płatników, pełnomocników, komorników sądowych i notariuszy, a także konieczność wprowadzenia delegacji do określenia zakresu i warunków korzystania z e-Urzędu Skarbowego, jak i określania zakresu spraw załatwianych za pośrednictwem e-Urzędu Skarbowego."Projektowana ustawa ma na celu m.in.:1. Wprowadzenie do polskiego systemu prawnego definicji systemu teleinformatycznego e-Urząd Skarbowy, który zastąpi dotychczasowe narzędzie administracji skarbowej - Portal Podatkowy.2. Umożliwienie poprzez e-Urząd Skarbowy dwustronnej komunikacji: klientów z organami KAS, jak i organów KAS z klientami. Komunikacja za pośrednictwem e-Urzędu Skarbowego w postaci portalu lub aplikacji mobilnej będzie równoważna pod względem prawnym z wykonywaniem czynności w formie tradycyjnej.3. Automatyzacja procesu wydawania zaświadczeń, co będzie możliwe po wdrożeniu w e-Urzędzie Skarbowym modułu zaświadczeń.4. Automatyzacja udzielania odpowiedzi KAS na zapytania komorników i innych organów.5. Uregulowanie poprzez delegację do rozporządzenia zakresu i warunków korzystania z e-Urzędu Skarbowego, jak i określania zakresu spraw załatwianych za pośrednictwem e-Urzędu Skarbowego.6. Zapewnienie możliwości zalogowanemu użytkownikowi e-Urzędu Skarbowego podpisanie pism i deklaracji pieczęcią elektroniczną Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, która zapewnia integralność oraz autentyczność pochodzenia danych, z którymi jest powiązana.7. Projektowane zmiany przewidują możliwość udostępnienia w e-Urzędzie Skarbowym podmiotom uprawnionym informacji na podstawie odrębnych przepisów, co umożliwi m.in. komornikom sądowym realizację czynności związanych z transakcjami, wykonywaniem obowiązków informacyjnych lub postępowaniem egzekucyjnym za pomocą kanałów komunikacji elektronicznej.8. Dostosowanie przepisów w celu wykorzystania e-Urzędu Skarbowego na potrzeby realizacji usługi e-doręczeń dla niektórych spraw podatkowych" - czytamy w informacji.Wcześniej dziś Ministerstwo Finansów podało, że wraz z KAS przygotowało projekt ustawy o zmianie ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw obsługiwanych przez KAS. Projektowane regulacje wprowadzają do systemu prawnego e-Urząd Skarbowy, czyli system teleinformatyczny dla klientów KAS.Jak podało Ministerstwo, E-Urząd Skarbowy będzie dedykowany 5 grupom klientów: podatnikom, płatnikom, pełnomocnikom, komornikom sądowym i notariuszom. Zapewni im pakiet usług online umożliwiających załatwianie spraw podatkowych, głównie z zakresu VAT, PIT i CIT oraz wygodne komunikowanie się z organami KAS. Będzie również gwarantował pełną transakcyjność, ponieważ za pomocą udostępnionych narzędzi i usług będzie można zrealizować obowiązki podatkowe, w tym zapłatę podatku.