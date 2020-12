Portugalska spółka Sonaecom planowała pierwotnie nabyć udziały w spółce świadczącej usługi telekomunikacyjne. Zamówiła więc i opłaciła usługi doradcze dotyczące badania rynku. Finalnie jednak do transakcji nie doszło. Powstał problem, co z odliczeniem VAT. Portugalskie organy podatkowe uważały, że spółka nie ma prawa do odliczenia VAT, skoro usługi doradcze nie posłużyły jej do czynności opodatkowanych VAT.