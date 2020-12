Spytała o to podatniczka, która pożyczyła 40 tys. dol. od brata mieszkającego w Stanach Zjednoczonych. Pieniądze zostały przelane na jej rachunek bankowy 16 kwietnia 2020 r. Brat miał przyjechać do Polski zaraz po dokonaniu przelewu i ustalić z siostrą warunki udzielenia pożyczki. Okazało się to jednak niemożliwe ze względu na pandemię i zakaz lotów.