Kryzys 2008 r. wskazywał banki jako element układanki, która doprowadziła do globalnego kryzysu i światowych bankructw, podczas gdy w dzisiejszej rzeczywistości to banki stanowią istotną część systemu wsparcia gospodarki . Nie zapominajmy też, że to banki najszybciej zaobserwują wpływ obecnej pandemii i odczują go poprzez wzrost kosztu ryzyka spowodowany spadkiem przychodów oraz bankructwami (efekt wprowadzonych ograniczeń działalności i funkcjonowania przedsiębiorstw).