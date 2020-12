Niektórzy księgowi w przypadku odroczonej spłaty kredytu nie dokonają żadnych księgowań, w przypadku zaś umorzonych składek skorygują koszty. To nieprawidłowe postępowanie. Widząc problemy firm z ujmowaniem zdarzeń związanych z pandemią, Komitet Standardów Rachunkowości wydał wskazówki „Sprawozdanie finansowe w czasie pandemii COVID-19”. Zostały one opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl/web/finanse). Pisaliśmy o tym w artykule „KSR podpowiada, jak sporządzić sprawozdanie za rok pandemii” (DGP nr 245).

Opinia eksperta

Przyznanie wakacji kredytowych i to, że spółka nie będzie dokonywać żadnych płatności do banku w okresie sześciu miesięcy nie oznacza, że nie należy w tym czasie nic księgować (a tym samym nic nie ujmować w sprawozdaniu finansowym). Przede wszystkim w trakcie trwania wakacji kredytowych należy kontynuować bieżące naliczanie odsetek i ujmować je w kosztach finansowych. Brak płatności nie oznacza więc braku obciążenia dla wyniku finansowego.

Pamiętajmy, że wakacje kredytowe kosztują. Za ten okres zostaną bowiem przez bank naliczone dodatkowe odsetki, które trzeba będzie w późniejszych okresach uregulować. Oznacza to, że zwiększy się łączny koszt finansowania w skali całego okresu trwania umowy. W praktyce spółka może zastosować jedno z dwóch podejść do ujęcia takiej zmiany w umowie kredytowej (o ile w przeszłości nie wybrała już jednego z nich do ujęcia innych aneksów – wówczas należy konsekwentnie stosować to podejście).