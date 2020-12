Już raz, niespełna dwa miesiące temu, zostały określone nowe wzory formularzy PIT-4R i PIT-8AR. Minister finansów zrobił to w nowelizacji z 21 października 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1940). Wtedy formularze te dostosowano m.in. do zmiany umożliwiającej wpłatę zaliczek na PIT pobranych przez płatników w marcu br. ‒ do 20 sierpnia 2020 r., w kwietniu ‒ do 20 października, i w maju – do 20 grudnia.