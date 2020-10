KE kieruje sprawę przeciw Polsce do TSUE ws. zwolnień z akcyzy dla producentów lekarstw

Procedura naruszeniowa w tej sprawie została wszczęta przez Komisję Europejską w 2016 r. W 2019 r. Komisja przeszła do jej drugiego etapu.źródło: ShutterStock

KE podjęła w piątek decyzję o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej sprawy przeciw Polsce w związku z niedostosowaniem do prawa UE polskich przepisów ws. zwolnienia z podatku akcyzowego importowanego alkoholu używanego do produkcji lekarstw.