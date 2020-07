Wiążące informacje stawkowe (WIS) były wydawane już od 1 listopada 2019 r., lecz dopiero od dziś nabierają one mocy wiążącej, wraz z wejściem w życie nowej matrycy VAT. Dotychczas stosowana Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług z 2008 r. została zastąpiona:

unijną Nomenklaturą Scaloną (CN) w zakresie towarów oraz

aktualną Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług PKWiU (z 2015 r.) w zakresie usług.

Dzięki temu ujednolicona została stawka podatku dla określonych grup produktów. Przykładowo pieczywo nie będzie już objęte różnymi stawkami VAT (5 proc. i 23 proc.) w zależności od daty przydatności (nieprzekraczającej 14 dni i dłuższej).

Od dziś 5 proc. VAT obowiązuje nie tylko na każdy rodzaj pieczywa (w tym ciastka), ale także na: chipsy (wcześniej 8 proc.) i słone paluszki (wcześniej 23 proc.).

5-proc. podatkiem zostały też objęte wszystkie owoce, zarówno tropikalne (dotychczas 8 proc.), jak i krajowe (dotychczas 5 proc.).

Nie obeszło się jednak bez podwyżek. Przykładowo z 5 proc. do 8 proc. wzrósł VAT na niektóre przyprawy (m.in. kmin, szafran, kurkuma), a z 5 proc. do 23 proc. na owoce morza i kawior oraz przetwory z nich.

Jest jednak szansa, że nowa matryca zakończy wiele sporów o opodatkowanie podobnych towarów różnymi stawkami VAT. Dotychczas spory o to, czy np. musztarda (23 proc.) jest produktem podobnym do sosu musztardowego i powinna być również objęta niższym 8-proc. VAT, musiały rozstrzygać sądy. Od dziś do obu tych produktów ma zastosowanie stawka 8 proc.

Podatnicy uzyskają również dodatkową pewność co do prawidłowości stosowanych stawek – a to za sprawą wiążących informacji stawkowych, wydawanych przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Można było o nie występować już wcześniej, ale dopiero teraz nabierają one mocy wiążącej. Szczegółowo rozmawialiśmy o nich z Ewą Łuczak, dyrektorem KIS, w wywiadzie „Podatnicy mylą WIS z interpretacją indywidualną” (DGP nr 124/2020).

WIS chroni nie tylko podatnika, który o taką informację wystąpi, ale i innych, którzy się na nią powołają. Z tego względu już teraz dużą popularnością cieszy się wyszukiwarka WIS (dostępna na stronie kis.gov.pl w zakładce „Informacje podatkowe i celne”). Czytelnicy narzekają jednak na problemy z korzystaniem z niej. Jak zapewniła dyrektor KIS w rozmowie z DGP, trwają prace nad zmianami funkcjonalności tej wyszukiwarki.