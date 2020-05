Tak było 29 kwietnia 2020 r.

Na razie unijną akceptację zyskały pakiety dla mikro, małych i średnich firm, które ucierpiały z powodu koronawirusa. Duże muszą jeszcze poczekać na pozytywną decyzję Brukseli.

Składanie wniosków – dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców – ruszyło w ubiegłą środę (29 kwietnia). Wnioski składać można było od godz. 18.

Niedługo potem pojawił się problem z weryfikowaniem, kto faktycznie może z tej pomocy skorzystać. Chodzi o definicję mikro, małego i średniego przedsiębiorcy na potrzeby Tarczy Finansowej. Początkowo przyjęta została definicja z polskiej ustawy – Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1292 ze zm.).

Potem jednak PFR podmienił informację na swojej stronie, w zakładce pytania i odpowiedzi. Wskazał na inną definicję – z załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014. Nie poinformował jednak o tej zmianie przedsiębiorców, więc kto się nie zorientował, łatwo mógł popełnić błąd.

Różnica jest istotna, bo zgodnie z unijną definicją status firmy ustala się, biorąc pod uwagę również wielkość przedsiębiorstw powiązanych. W efekcie może dojść do sytuacji, że firma, która jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu polskiej ustawy – może już nim nie być zgodnie z rozporządzeniem unijnym.

– Reguły przyznawania wsparcia powinny być jasne i czytelne od początku, tak aby nie było wątpliwości, którym przedsiębiorcom ono przysługuje. Zmiany interpretacji kluczowych pojęć dla celów uzyskania pomocy nie powinny się zdarzać – komentuje Jarosław Józefowski, radca prawny w Enodo Advisors.

Podobny problem – z ustaleniem wielkości przedsiębiorstwa – mają firmy, które starają się o mikropożyczki oferowane przez powiatowe urzędy pracy. Na potrzeby wniosku o pożyczkę przyjęto definicję mikroprzedsiębiorcy z ustawy – Prawo przedsiębiorców. Natomiast w załączniku do tego wniosku odwołano się już do definicji mikroprzedsiębiorcy z rozporządzenia Komisji Europejskiej (patrz. ramka).

Przed zmianą...

– Jeszcze 29 kwietnia br. na stronie internetowej PFR można było znaleźć komunikat, że status przedsiębiorców uprawnionych do skorzystania z pomocy należy ustalać wyłącznie w oparciu o własne przychody i własne zatrudnienie każdego podmiotu osobno. Bez względu na to, czy podmiot ten działa w grupie spółek, czy też samodzielnie – informuje Agnieszka Bieńkowska, doradca podatkowy i partner w Gekko Taxens.

W odpowiedzi na pytanie, czy na potrzeby weryfikacji statusu firmy jako mikrofirmy lub MSP należy uwzględniać dane właściciela lub spó łek zależnych wnioskodawcy, PFR jednoznacznie odpowiadał, że nie. Wystarczy spojrzeć na fragment dokumentu, który był zamieszczony w zakładce pytania i odpowiedzi (patrz infografika).

…i po zmianie

Niedługo później odpowiedź na to pytanie została zmieniona.

– Jeżeli ktoś zajrzał na stronę internetową PFR w długi weekend, to znalazł tam już inny dokument. A w nim stanowisko, że jeśli firma działa w grupie kapitałowej, to wartość zatrudnienia, przychodów i sumy bilansowej ustala się na podstawie danych całej grupy – wskazuje ekspertka.

Ta odpowiedź jest nadal dostępna na stronie PFR, w zakładce pytania i odpowiedzi (patrz infografika).

Co oznacza ta zmiana? Agnieszka Bieńkowska tłumaczy to na przykładzie:

Przykład

Przedsiębiorca, który przez ostatnie 2 lata zatrudniał 200 osób i miał roczny obrót o równowartości rzędu 45 mln euro, mieści się – na podstawie polskich przepisów – w grupie MSP, więc może wystąpić o pomoc w ramach tarczy dla MSP.

Jeśli natomiast działa w grupie kapitałowej, gdzie podmiotów o podobnej do niego skali jest kilka, to już nie. Wszyscy razem przekraczają bowiem limit zatrudnienia 250 osób oraz limit obrotów 50 mln euro.

– Co do zasady metodologia unijna jest prawidłowa i jej stosowanie dla ustalania pomocy publicznej ma sens – komentuje Gerard Dźwigała, radca prawny i doradca podatkowy w Kancelarii Dźwigała, Ratajczak i Wspólnicy. Wyjaśnia, że chodzi przecież o udzielenie pomocy podmiotowi w pogorszonej sytuacji, który samodzielnie może sobie nie poradzić z trudnościami. Należy więc oceniać siłę ekonomiczną firmy.

Zmieniła się też definicja pracownika

Chodzi o definicję przyjętą do wyliczenia wartości subwencji z PFR. Początkowo Polski Fundusz Rozwoju informował na swojej stronie internetowej, że kryterium zgłoszenia do ZUS pracowników pracujących na umowach cywilnych nie dotyczy studentów do 26. roku życia.

Aktualna definicja obejmuje natomiast wyłącznie osoby zgłoszone przez pracodawców do ZUS, bez studentów do 26 lat.

– Wielkość firmy i jej obrotów nie zawsze jest tu kryterium miarodajnym, ponieważ duże korporacje mogły historycznie tworzyć wiele mniejszych spółek celowych, czy to z przyczyn organizacyjnych, finansowych, czy prawnych (np. ograniczania ryzyka niewypłacalności czy dla lepszego raportowania finansowego). Każda z nich rozpatrywana osobno nie jest duża. Jednak wielkość obrotów firm działających w grupie nie jest miarodajnym wskaźnikiem ich faktycznej siły ekonomicznej, która wynikała z zasobów wszystkich spółek grupy i możliwości uzyskania grupowego finansowania – zwraca uwagę ekspert.

W materiałach KE

Agnieszka Bieńkowska ma jednak wątpliwości, czy nowa definicja MSP przyjęta na potrzeby Tarczy jest prawidłowa. – W materiałach Komisji Europejskiej notyfikujących program pomocowy jest wyraźnie napisane, że ocena statusu beneficjentów tego programu powinna się odbywać według polskiej ustawy, czyli prawa przedsiębiorców – zwraca uwagę Bieńkowska (patrz infografika).

Kto zajrzał na stronę internetową PFR w długi weekend, znalazł tam już inną informację niż widniejąca jeszcze 29 kwietnia br.

Zdaniem ekspertki z materiałów tych wyraźnie wynika, że prawidłowe były pierwotne kryteria oceny statusu MSP, a nie te, które przyjęto po zmianie.

Przywołuje jeszcze inny dokument – uchwałę Rady Ministrów nr 50/2020 z 27 kwietnia 2020 r. Został w niej opracowany kształt programu zgłoszonego do KE, który Komisja Europejska zaakceptowała.

Gdzie leży błąd

Zdaniem Agnieszki Bieńkowskiej źródło całego problemu tkwi w materiałach notyfikacyjnych. – Prawdopodobnie popełniono w nich błąd. Skoro pomoc jest unijna, to powinna odbywać się według unijnych kryteriów – wskazuje ekspertka.

Przypomina, że zanim program ruszył, był już problem z ustaleniem, kto będzie mógł z niego skorzystać. Początkowo PFR twierdził, że pomoc będzie przeznaczona wyłącznie dla tych beneficjentów, których tzw. beneficjent rzeczywisty w rozumieniu ustawy o zapobieganiu praniu brudnych pieniędzy ma rezydencję podatkową w Polsce. Innymi słowy, np. spółka córka amerykańskiego koncernu nie mogłaby z tej pomocy skorzystać. Ostatecznie sprawa skończyła się w ten sposób, że wykluczone z pomocy są wyłącznie spółki powiązane ze spółkami z rajów podatkowych.

Zapytaliśmy PFR, jaką pomoc zgłosił do KE i co ostatecznie zostało notyfikowane. Czy jest to pomoc dla MSP według polskiej ustawy, czy może przepisów unijnych. Słowem, kto zgodnie z tym, co zaakceptowała Komisja, może się o tę pomoc ubiegać. Na moment publikacji tego artykułu nie otrzymaliśmy jednak żadnej odpowiedzi.

Dlaczego to tak ważne

Pytanie o to, kto może ubiegać się o pomoc, jest istotne z dwóch względów. Po pierwsze, wnioski o subwencję są rozpatrywane według kolejności zgłoszeń, a subwencje będą przyznawane do wyczerpania pieniędzy.

Po drugie, jest też grupa podatników, która złożyła wnioski o subwencję na podstawie pierwotnej, nieobowiązującej już definicji MSP – tej z polskiej ustawy. Część zrobiła to jeszcze przed zmianą informacji na stronie PFR, inni – już po tej zmianie, której najzwyczajniej nie zauważyli. Wśród nich są firmy, które zdążyły już otrzymać wsparcie. Co z nimi?

O to również spytaliśmy PFR. Czekamy na odpowiedź.

Zdaniem Agnieszki Bieńkowskiej zgodnie z umową tacy beneficjenci będą musieli zwrócić pieniądze. I to z odsetkami.

Problem również przy pożyczkach z PUP

Podobny kłopot – z ustaleniem wielkości przedsiębiorstwa – mają firmy, które starają się o pożyczki oferowane przez powiatowe urzędy pracy. Pisaliśmy o tym w artykule „Nie tak łatwo wypełnić wniosek o mikropożyczkę” (DGP nr 86/2020). W tym wypadku kwota wsparcia jest znacznie mniejsza niż oferowana przez PFR – wynosi maksymalnie do 5 tys. zł – ale problem jest podobny. Polega na tym, że na potrzeby wniosku o pożyczkę przyjęto definicję mikroprzedsiębiorcy z ustawy – Prawo przedsiębiorców.

Natomiast w załączniku do tego wniosku odwołano się już do definicji mikroprzedsiębiorcy z rozporządzenia Komisji Europejskiej.

Przedsiębiorcy – a przynajmniej ich część – mają więc dylemat, czy kierować się definicją z wniosku, czy też z załącznika, a w związku z tym czy pomoc w postaci mikropożyczki w ogóle się im należy.

Grożą im również kary przewidziane w kodeksie karnym. Za składanie nierzetelnych oświadczeń dotyczących okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wsparcia finansowego grozi kara pozbawienia wolności od trzech miesięcy do lat pięciu.

– Nie wyobrażam sobie, aby przez zmianę interpretacji przez PFR przedsiębiorcy ponieśli jakiekolwiek negatywne konsekwencje. Na moment składania wniosku tacy przedsiębiorcy działali bowiem w uzasadnionym przekonaniu, że pojęcie „przedsiębiorcy” należy rozumieć zgodnie z polską ustawą. Nie można wymagać od przedsiębiorcy, aby z góry przewidywał możliwe zmiany interpretacyjne – uważa Jarosław Józefowski.

– Niewątpliwie wprowadzone kryterium grupowe wyłącza z pomocy wiele firm, a tym samym zwiększa szanse firm pozostałych na uzyskanie limitowanego przecież wsparcia – zwraca uwagę Gerard Dźwigała. Jego zdaniem jest to słuszne, biorąc pod uwagę cel pomocy, tzn. wsparcie podmiotów, które nie mają zaplecza finansowego zapewnianego przez podmioty powiązane.

– Jednak wszystkim podmiotom należy się jasna komunikacja i uzasadnienie zasad. Zmiana reguł niejako w trakcie gry może spowodować słuszne rozczarowanie, a być może i roszczenia – mówi ekspert.

Jego zdaniem słabości w tym zakresie można tylko częściowo usprawiedliwiać koniecznością szybkiego działania.

Zaliczka też może pozbawić wsparcia z PFR

Otrzymane zaliczki nie są przychodem, ale są opodatkowane VAT. W rezultacie dane podane we wniosku o subwencję z Tarczy Finansowej są niezgodne z tymi, które widnieją w plikach JPK_VAT.

Kilka dni temu pisaliśmy o kłopotach z weryfikowaniem spadku obrotów (przychodów ze sprzedaży towarów i usług) u przedsiębiorców rozliczających VAT metodą kasową („Wsparcie z PFR. Obrót nie zawsze zgadza się z przychodem”, DGP nr 86/2020). Dane, które podają oni we wnioskach o subwencję, nie zgadzają się z danymi z deklaracji VAT i z JPK_VAT. A to dlatego, że we wniosku kierowanym do Polskiego Funduszu Rozwoju należy podawać przychody ze sprzedaży towarów i usług obliczone na podstawie wystawionych w danym miesiącu faktur, czyli według metody memoriałowej.

Natomiast w deklaracjach VAT i plikach JPK_VAT podatnicy rozliczający VAT kasowo pokazują tylko te wartości, które zostały zapłacone. Często, ze względu na zatory płatnicze, są to należności za faktury z poprzednich miesięcy. Efekt jest taki, że system odrzuca wnioski o wsparcie z powodu niezgodności danych. Okazuje się, że podobny problem jest z zaliczkami. Zaliczka nie jest przychodem dla celów podatku dochodowego, ale jest opodatkowana VAT. Pojawia się ona w deklaracji VAT, mimo że nie ma jej w ewidencji przychodów opodatkowanych PIT lub CIT.

Na problem zwróciła uwagę m.in. Krajowa Rada Doradców Podatkowych (KRDP). Jej przewodniczący prof. dr hab. Adam Mariański napisał w tej sprawie 4 maja br. do wicepremier Jadwigi Emilewicz. Poinformował, że podatnicy, którzy stosują mechanizm zaliczek, otrzymują odmowy przyznania subwencji z Tarczy Finansowej PFR.

Zaliczki to niejedyny problem – piszą do redakcji właściciele biur rachunkowych. Zwracają uwagę na datę przesunięcia obowiązku podatkowego w VAT. Są przecież takie czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje w szczególnym momencie (art. 19a ust.5 ustawy VAT). To również powoduje rozbieżności danych we wniosku o subwencję z deklaracją VAT.