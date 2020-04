Usługa Twój e-PIT funkcjonuje od połowy lutego 2019 r. Polega ona na automatycznym przygotowaniu i udostępnieniu przez Krajową Administrację Skarbową rocznego zeznania podatkowego osób fizycznych. Podatnik, który korzysta z tej usługi nie musi wypełniać wniosków ani składać deklaracji, aby rozliczyć swój podatek. Zeznanie podatkowe uzupełnione o dane zgromadzone przez administrację skarbową czeka na podatnika w wersji elektronicznej na Portalu Podatkowym.

Ministerstwo Finansów informowało, że propozycja rozliczenia w usłudze Twój e-PIT została przygotowana dla ponad 21 mln osób rozliczających się na formularzach PIT-37 i PIT-38. Chodzi o podatników uzyskujących dochody z umów o pracę, dzieła, zlecenia, zysków kapitałowych. W przypadku braku aktywności rozliczenie zostanie zaakceptowane 30 kwietnia. Jeśli z tego rozliczenia będzie wynikać niedopłata podatku, to w maju urzędy skarbowe prześlą o tym informacje do poszczególnych osób.

Resort wyjaśnił, że gdyby okazało się, że przygotowane i zaakceptowane przez administrację skarbową zeznanie trzeba skorygować, to można to zrobić po 30 kwietnia zarówno poprzez usługę Twój e-PIT, aplikację e-Deklaracje lub też w sposób tradycyjny na papierowym formularzu. Do 31 maja korygując zeznanie można również dodać lub zmienić organizację pożytku publicznego.