Podatki dochodowe

Odroczenie do dnia 1 czerwca 2020 r. obowiązku płatników do wpłaty do Urzędu Skarbowego zaliczek na podatek dochodowy pobranych za marzec i kwiecień 2020 r. z tytułu wypłat świadczeń:

ze stosunku pracy,

umów zlecenie i umów o dzieło, a także

praw autorskich i praw pokrewnych,

jeżeli ci płatnicy ponieśli negatywne konsekwencje z powodu COVID-19.

Odroczenie do dnia 20 lipca 2020 r. terminu zapłaty podatku od przychodów z budynków za miesiące marzec-maj 2020 r., co do zasady pod warunkiem, że:

podatnik poniósł w danym miesiącu negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 oraz

uzyskane przez podatnika w danym miesiącu przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej są niższe: i/ o co najmniej 50% w stosunku do analogicznego miesiąca w 2019 r., ii/ w przypadku podatnika, który rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w 2019 r. – w stosunku do uzyskanych w 2019 r. średnich przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Odroczenie terminów złożenia rocznych deklaracji podatkowych za 2019 r. oraz wpłaty należnego podatku:

w PIT do dnia 31 maja 2020 r. (zgodnie z Ustawą COVID-19 złożenie deklaracji lub wpłata należnego podatku po 30 kwietnia 2020 r. jest równoznaczne ze złożeniem przez podatnika czynnego żalu w takim wypadku organ podatkowy nie wszczyna postępowania w sprawie o przestępstwo karno – skarbowe, a wszczęte umarza);

w CIT: i/ do dnia 31 maja 2020 r. dla wszystkich przedsiębiorców, ii/ do 31 lipca 2020 r. dla organizacji pożytku publicznego;

Odroczenie terminu na złożenie informacji o cenach transferowych TP-R do 30 września 2020 r. – tylko dla podmiotów, których rok podatkowy lub rok obrotowy rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2018 r., a zakończył przed dniem 31 grudnia 2019 r.

Podatek od towarów i usług

Ustawa COVID-19 nie przewiduje istotnych zmian w zakresie podatku od towarów i usług. Wśród wprowadzonych nielicznych uproszczeń należy wskazać możliwość wystawienia i przekazania przez przedsiębiorcę osobie fizycznej (nieprowadzącej działalności gospodarczej) – za jej zgodą – paragonu fiskalnego lub faktury ze sprzedaży w postaci elektronicznej (i przesłania go w sposób z tą osobą uzgodniony).

Postanowiono odsunąć w czasie wejście w życie nowych przepisów w zakresie VAT w szczególności:

nowa matryca stawek VAT ma zacząć obowiązywać od 1 lipca 2020 r.,

termin na złożenie zawiadomienia o dokonaniu zapłaty na rachunek spoza tzw. białej listy podatników VAT wydłużono z 3 dni do dni 14;

przesunięto wejście w życie nowej struktury JPK-V7M z 1 kwietnia 2020 r. na 1 lipca 2020 r.;

Pozostałe podatki i opłaty

Podatek od nieruchomości

Rada gminy na podstawie uchwały może podjąć decyzję o:

zwolnieniu z podatku od nieruchomości (gruntów, budynków i budowli, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej) za część roku 2020 lub

przedłużyć termin płatność rat podatku od nieruchomości płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., nie dłużej niż do dnia 30 września 2020 r.,

dla wskazanych grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z negatywnymi konsekwencjami ekonomicznymi COVID-19.

Podatek od sprzedaży detalicznej

Przesunięcie stosowania przepisów o podatku od sprzedaży detalicznej z 1 lipca 2020 r. na 1 stycznia 2021 r.;

Opłata z tytułu użytkowania wieczystego

Odroczenie terminu zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego za rok 2020 do dnia 30 czerwca 2020 r. z zastrzeżeniem, że termin ten może zostać dodatkowo przedłużony rozporządzeniem Rady Ministrów.

Interpretacje indywidualne

Trzymiesięczny termin na wydanie interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego dla wniosków:

złożonych i nierozpatrzonych do dnia wejścia w życie Ustawy COVID-19,

złożonych od dnia wejścia w życie Ustawy COVID-19 do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19,

ulega przedłużeniu o kolejne 3 miesiące. Przy czym Minister Finansów może w drodze rozporządzenia podjąć decyzję o dalszym przedłużeniu terminu do wydania interpretacji indywidulanie (mając na uwadze skutki COVID-19).

Raportowanie schematów podatkowych

W okresie od dnia 31 marca 2020 r. do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2020 r. zawieszeniu ulegają terminy raportowania schematów podatkowych.

Należy również wskazać, że w związku z przedłużeniem terminu do złożenie deklaracji CIT-8 za 2019 r. do 31 maja 2020 r., przedłużeniu do końca maja ulegnie również termin na złożenie raportu MDR-3 (dla schematów podatkowych dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych za 2019 r.).

Kontrole, postępowania podatkowe, postępowania sądowo-administracyjne oraz egzekucyjne

W okresie stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii COVID-19 zawieszeniu ulega bieg terminów procesowych i sądowych m.in. w:

postępowaniach sądowo-administracyjnych,

postępowaniach egzekucyjnych,

postępowaniach karno-skarbowych,

postępowaniach i kontrolach podatkowych prowadzonych na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej,

kontrolach celno – skarbowych.

Wprowadzono delegację dla Rady Ministrów do wstrzymania w drodze rozporządzenia, administracyjnych postępowań egzekucyjnych należności pieniężnych.

Uproszczono sposób składania przez podatników czynnego żalu. Dotychczas kodeks karny skarbowy przewidywał możliwość wniesienia czynnego żalu jedynie na piśmie lub ustanie do protokołu. Ustawa COVID-19 wprowadziła możliwość złożenia czynnego żalu także w formie dokumentu elektronicznego (opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym). Od teraz czynny żal będzie mógł zostać przez podatników złożony również przez portal E-PUAP.

