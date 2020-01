Przedsiębiorcy, którzy w 2020 r. chcą stosować ten uproszczony sposób opodatkowania, muszą złożyć oświadczenie o jego wyborze do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskali pierwszy przychód. Jeśli pojawi się on w grudniu to do końca roku podatkowego.