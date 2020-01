Zmiany w tym zakresie wprowadziła ustawa z 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (Dz.U. poz. 2116). Przewiduje ona obniżenie o połowę stawki akcyzy od pojazdów o hybrydowym napędzie spalinowo-elektrycznym, w którym energia elektryczna nie jest akumulowana przez podłączenie zewnętrznego źródła zasilania. Stawka podatku od aut o pojemności silnika do 2000 cm sześc. wynosi więc 1,55 proc., a od hybryd o większej pojemności, ale nie wyższej niż 3500 cm sześc. – 9,3 proc.

Druga nowelizacja, czyli ustawa z 21 listopada 2019 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (Dz.U. poz. 2523), przewiduje zmiany w stawkach akcyzy na papierosy, cygara, cygaretki, wino, piwo i wódkę. W tym przypadku nie było pewne, czy zmiany zaczną obowiązywać od początku roku, ale 20 grudnia 2019 r. Sejm odrzucił uchwałę Senatu i zmiany weszły w życie zgodnie z rządową propozycją.

Co się zmienia? Nowelizacja przewiduje wzrost o 10 proc. stawki akcyzy na papierosy, cygara, cygaretki, wino, piwo i wódkę. Nie zmieni się za to stawka na cydr i perry o mocy nieprzekraczającej 5 proc. Rząd uzasadniał, że poprzez brak podwyżki chce wspomóc rozwój tego rynku i produkcji sadowniczej w Polsce.

Nie zmieniły się też stawki na papierosy elektroniczne. Do końca czerwca 2020 r. obowiązuje zerowa stawka akcyzy. To oznacza, że e-papierosy zostaną opodatkowane dopiero od 1 lipca 2020 r. Wzrośnie za to stawka akcyzy na płyn do papierosów elektronicznych. Wzrost nie będzie jednak duży. Nowa stawka wyniesie bowiem 0,55 zł za każdy mililitr płynu, a nie 0,50 zł.

>>>>>TO TYLKO FRAGMENT TEKSTU. CAŁOŚĆ PRZECZYTASZ W E-WYDANIU "TYGODNIKA GAZETA PRAWNA" <<<<<