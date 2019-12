Wrzucanie w koszty jest najpopularniejszą metodą obniżania podatku. Polega to na obniżeniu podstawy opodatkowania przez odejmowanie od przychodu kosztów firmowych.

Koszty firmowe nie mają katalogu zamkniętego. Oznacza to, że dla każdego rodzaju działalności są one inne. Podstawową zasadą, którą należy się kierować przy decydowaniu, czy dana rzecz lub usługa może być kosztem, jest to, że ma ona wpływ na zwiększenie przychodu w Twojej firmie. Koszt firmowy ma mieć pozytywny wpływ na rozwój firmy i zwiększanie przez nią przychodów.

Ostatecznie interpretacja tego, czy dany wydatek można zaliczyć jako koszt należy do Urzędu Skarbowego. Można jednak wyodrębnić grupę kosztów podatkowych, które będą bezpieczne dla zdecydowanej większość firm (również jednoosobowych):

1. Wydatki na sprzęt biurowy

To jedna z najpopularniejszych grup kosztów. Zalicza się do niej komputery, drukarki i wszelkie inne urządzenia biurowe. W przypadku wydatków na sprzęt biurowy, obniżenie kosztów działalności, uzyskuje się również dzięki wyborowi sprzętu, który zapewni optymalny stosunek wydajności do jakości i ceny druku

Podczas inwestowania w sprzęt biurowy warto, przyjrzeć się parametrom kupowanych urządzeń, ponieważ zakup innowacyjnych i efektywnych drukarek może w znaczący sposób obniżyć codzienny koszt funkcjonowania firmy.

Przykład drukarek pokazuje również jak wybór odpowiedniego sprzętu pozwala na zaoszczędzenie najcenniejszego zasobu - czasu. Konieczność problematycznej wymiany kartridżów z tonerem potrafi wyłączyć pracownika z wykonywania czynności, które należą do jego podstawowych obowiązków. wyłączyć pracownika z wykonywania czynności, które należą do jego podstawowych obowiązków. W tym kontekście warto przyjrzeć się nowym drukarkom HP Neverstop Laser. To innowacyjne urządzenia, które zwiększają efektywność pracy zespołu w małych i średnich przedsiębiorstwach. Koszt eksploatacyjny tych pierwszych na świecie drukarek laserowych bez kartridżów jest najniższy na rynku. Po pierwszym otwarciu HP Neverstop Laser zestaw startowy pozwala na wydrukowanie do 5000 stron w czerni, a strzykawka z uzupełnieniem toneru kosztuje tylko 49 zł i pozwala na druk do 2500 stron. Co bardzo ważne, drukarka gwarantuje jeden z najlepszych stosunków kosztów i efektywności pracy do jakości wydruku na rynku. Urządzenia HP Neverstop Laser wyróżnia łatwość użytkowania: toner uzupełnia się poprzez wstrzykiwanie, bez konieczności czasochłonnego wymieniania kartridżów. Poza tym, dzięki prostej w obsłudze aplikacji HP Smart, drukować można bezpośrednio z telefonu. Nowoczesna technologia aplikacji HP Smart pozwala na drukowanie z dowolnego miejsca i efektywne zarządzanie dokumentami w zespole, nawet gdy część pracowników pracuje zdalnie.

2. Wydatki na transport

Prowadzenie biznesu to często wyjazdy służbowe, ale także koszty poruszania się po mieście. Dlatego bez problemu do kosztów podatkowych możesz zaliczyć wydatki na bilety komunikacji miejskiej, bilety na pociągi lub samoloty, wydatki na taksówkę, ale także wydatki związane z amortyzacją samochodu.

3. Wynajem

Jeśli wynajmujesz biuro albo przestrzeń coworkingową – wydatki poniesione na te cele możesz całkowicie odliczyć od podatku. Dotyczy to także np. wynajmowania sal konferencyjnych czy sal na spotkania z klientami oraz – co ważne – catering dla pracowników czy kontrahentów. Okazuje się jednak, że prowadzący jednoosobową działalność w domu, mogą wrzucić w koszty część wydatków na czynsz do wspólnoty lub spółdzielni a także… media. Wystarczy oszacować, jaką część mieszkania przeznacza się na prowadzenie działalności i jakie koszty ponosi się podczas pracy. W tym wypadku można także pokusić się o wrzucenie w koszty wydatków związanych z amortyzacją własnego mieszkania.

4. Abonamenty, usługi

W koszty można wrzucić także wszelkie abonamenty czy usługi z jakich korzysta przedsiębiorca. Do najbardziej typowych należą kursy i szkolenia, ubezpieczenia, koszty księgowe, reklama (tradycyjna oraz internetowa) oraz opłaty związane z telefonem i internetem.

5. Koszty, których mogłeś się nie spodziewać

Okazuje się także, że urzędy skarbowe zaliczają do kosztów firmowych wydatki, których mogłeś się nie spodziewać. Jednym z takich przykładów jest utrzymanie rasowego psa. Uzasadnienie? Pies pilnuje majątku przedsiębiorcy. Możesz więc zaliczyć do kosztów firmowych karmę i wizyty u weterynarza.

