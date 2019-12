Za odrzuceniem nowelizacji głosowało 51 senatorów, przeciw było 46, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Tym samym nie został uwzględniony wniosek Grzegorza Biereckiego (PiS), by ustawę przyjąć bez poprawek, ani zarekomendowane wcześniej przez komisję budżetu i finansów publicznych poprawki, które mówiły o 3-proc. wzroście akcyzy i przedłużeniu vacatio legis podwyżek.

Uchwałą Senatu zajmie się teraz Sejm, który może ją odrzucić.

Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym przewiduje 10-proc. podwyżkę stawek na wyroby alkoholowe i tytoniowe. Zmiany miałyby wejść w życie 1 stycznia 2020 r. Jak szacuje rząd, wskutek podwyżki podatku np. półlitrowa butelka wódki mogłaby podrożeć o ok. 1,4 zł, a cena paczki papierosów (20 szt.) podrożałaby przeciętnie o ok. 1,02 zł. Na zmianach budżet miałby zyskać ok. 1,7 mld zł.