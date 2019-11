Takie konto będzie miał każdy podatnik - a jeżeli podatnik pełni też rolę płatnika, to w tym celu będzie korzystał z tego samego rachunku. Zmiana dotyczy więc zarówno przedsiębiorców, jak i wszystkich innych podatników, czyli m.in. tych, którzy uzyskują dochód do rozliczenia z umowy o pracę.

Przykładowo, jeżeli ci ostatni w rozliczeniu za 2019 r. wykażą PIT do zapłaty – to taką nadpłatę będą wpłacać już na swój mikrorachunek.

Wprowadzenie indywidualnych numerów podatnika - to dość duża zmiana, bo dziś każdy z 400 urzędów skarbowych posiada swoje własne rachunki bankowe do wpłat konkretnych podatków, np. PIT, VAT, PCC. Oznacza to, że obecnie zmiana adresu zamieszkania lub siedziby podatnika wiąże się również ze zmianą numerów kont, na które musi on wpłacać podatki. Po zmianach ten problem zniknie, a rozliczenie z fiskusem zostanie znacznie uproszczone.

Trzeba jednak pamiętać, że na razie za pomocą własnego mikrorachunku można będzie wpłacać należności z tytułu PIT, CIT i VAT. Docelowo na indywidualne rachunki będzie można wpłacać wszystkie należności na rzecz skarbówki. Ale to rozwiązanie wymaga nie tylko rozwiązań technologicznych, ale też zmian w przepisach.

Uwaga! Mimo że mikrorachunek można już wygenerować, na razie jeszcze tj. do końca 2019 r. należy wpłacać podatki tak jak dotychczas, czyli na konto urzędu skarbowego właściwego dla określonej daniny. Jeżeli podatnik już teraz spróbowałby uregulować zobowiązanie za pośrednictwem swojego mikrorachunku, to pieniądze wrócą.

Resort finansów pracuje z bankami nad rozwiązaniem, które umożliwi już pod koniec roku wpłaty z terminem płatności przypadającym po 31 grudnia 2019 r.

Należy pamiętać, że inne podatki niż PIT, CIT i VAT np. akcyzę czy PCC również po Nowym Roku trzeba będzie wpłacać na dotychczasowych zasadach.

A co jak ktoś się pomyli i wpłaci np. PCC na mikrorachunek? Będzie można odzyskać pieniądze, ale nie będzie to takie proste. Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie redakcji poinformowało, że procedura wyjaśniania błędnej wpłaty będzie wyglądała podobnie jak teraz. Podatnik powinien z dowodem wpłaty udać się do właściwego urzędu skarbowego i wyjaśnić pomyłkę.

Należy pamiętać, że indywidualny rachunek bankowy będzie wykorzystywany wyłącznie do wpłat i identyfikacji podmiotu, który uregulował podatek. Rachunek nie będzie natomiast zawierał historii takich wpłat. Na razie, aby dowiedzieć się o saldzie rozliczeń, trzeba będzie udać się do urzędu skarbowego. Docelowo będzie je można sprawdzić, logując się na swój profil na Portalu Podatkowym – który zostanie utworzony w ramach projektu e-Urząd Skarbowy – o czym powiem na sam koniec.

Fiskus na mikrorachunek nie będzie też przelewał zwrotów nadpłaty. Tak jak do tej pory będą one trafiać na rachunki bankowe zgłaszane przez podatników urzędom skarbowym.

