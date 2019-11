W okresie przejściowym, czyli od 1 listopada 2019 r. do 31 marca 2020 r., w zakresie stawek VAT obowiązujących do 31 marca 2020 r. można wystąpić o indywidualną interpretację prawa podatkowego.

Przez wiążącą informacją stawkową (WIS) należy rozumieć decyzję wydawaną na potrzeby opodatkowania podatkiem dostawy towarów, importu towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów albo świadczenia usług, która zawiera:

opis towaru albo usługi będących przedmiotem WIS

klasyfikację towaru według działu, pozycji, podpozycji lub kodu Nomenklatury scalonej (CN) albo według sekcji, działu, grupy lub klasy Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych albo usługi według działu, grupy, klasy, kategorii, podkategorii lub pozycji Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług n

stawkę podatku właściwą dla towaru albo usługi

Co się zmieni?

Po zmianie przepisów wiążąca informacja stawkowa będzie miała charakter decyzji, a więc będzie można się od niej odwołać. Ponadto przedsiębiorcy, który wystąpi o wydanie WIS, będzie przysługiwała ochrona na takich samych zasadach jak w przypadku indywidualnych interpretacji podatkowych.

WIS w okresie przejściowy

Z uwagi na to, że obecnie obowiązująca Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług – PKWiU 2008 stosowana będzie do celów VAT maksymalnie do 31 marca 2020 r. Nowa matryca stawek VAT i ochrona wynikająca z wiążącej informacji stawkowej będzie obowiązywała dopiero od 1 kwietnia 2020 r.

Oznacza to, że w okresie przejściowym, tj. od 1 listopada 2019 r. do 31 marca 2020 r., nie będą wydawane WIS dotyczące klasyfikowania towarów albo usług według obecnie obowiązującej PKWiU 2008, z wyjątkiem wydawnictw książkowych i prasowych.

Dotyczy to m.in. przypadków występowania przez podatników o WIS na potrzeby stosowania przez nich w tym okresie przepisów w zakresie mechanizmu podzielonej płatności (MPP).