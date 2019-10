Termin rozpoczęcia stosowania nowych przepisów

Regulacje wprowadzające nową matrycę stawek VAT wejdą w życie już od 1 listopada 2019 r., ale – co do zasady – będą stosowane dopiero od 1 kwietnia 2020 r.

Oznacza to, że w okresie od 1 listopada 2019 r. do 31 marca 2020 r. nadal stosowana będzie większość obecnie obowiązujących przepisów dotyczących stawek VAT, z wyjątkiem przepisów określających nowy zakres stosowania stawek dla książek, gazet, dzienników i czasopism. O czym w dalszej części tego podcastu.

Zakres zmian

Co ulegnie zmianie i od kiedy? Nowelizacja z 9 sierpnia 2019 r. – o której tutaj mówimy – przewiduje przede wszystkim określenie na nowo zakresu stosowania obniżonych stawek VAT w wysokości 5 i 8%.

Najważniejsze z tych zmian, na które muszą przygotować się przedsiębiorcy, obejmują cztery elementy:

Po pierwsze, nadane zostało całkowicie nowe brzmienie załącznikom numer 3 i numer 10 do ustawy o VAT, w których wymienione są towary i usługi opodatkowane według stawki 5 i 8%.

Po drugie, określony został nowy zakres stosowania obniżonych stawek VAT dla książek, gazet, dzienników i czasopism.

Po trzecie, określona została jednolita stawka VAT dla czynności dokonywanych w ramach szeroko pojętej działalności gastronomicznej.

Po czwarte wreszcie, przeniesiona została do ustawy o VAT podstawa prawna stosowania stawki VAT do robót konserwacyjnych.

