Nowa matryca stawek VAT oparta będzie na tzw. nomenklaturze scalonej (CN). Jej celem będzie przez wszystkim wyeliminowanie sytuacji, w której bardzo podobne do siebie towary są inaczej opodatkowane. Co więcej, pojawić ma się też zupełnie nowy instrument – Wiążąca Informacja Stawkowa. Dzięki niemu przedsiębiorcy zyskają większą pewność, co do stosowania konkretnych stawek VAT.

Choć niektóre rozwiązania wynikające z nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw zaczną obowiązywać już 1 listopada 2019 r., większość nowych stawek będzie stosowana dopiero od 1 kwietnia 2020 r.

Oto pozycje, których stawka VAT ulegnie obniżeniu [PRZYKŁADY]

• zupy, buliony, żywność homogenizowana i dietetyczna. W skład tych pozycji wchodzą również dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego – z 8 proc. na 5 proc.

• owoce tropikalne i cytrusowe, niektóre orzechy: pistacjowe, migdały, kokosowe – z 8 proc. na 5 proc.

• książki – niezależnie od nośnika (e-booki i wydania papierowe) – 5 proc.

• artykuły higieniczne takie jak pod podpaski czy tampony higieniczne – z 8 proc. na 5 proc.

• musztarda, przyprawa słodka papryka, niektóre przyprawy przetworzone (np. pieprz, gałka muszkatołowa, tymianek – z 23 proc. na 8 proc.

• gazety, dzienniki i czasopisma drukowane oraz te w formie elektronicznej – 8 proc. VAT. Wyjątek stanowić mają czasopisma regionalne i lokalne, które wydawane są w innych formach niż elektroniczna. W tych przypadkach utrzymana zostanie stawka VAT w wysokości 5 proc.

• pieczywo oraz ciastka niezależnie od ich rodzaju – 5 proc. Obecnie w tej kategorii obowiązują trzy stawki VAT – 5 proc. 8 proc. i 23 proc.

Które produkty objęte zostaną niższą stawką VAT niż dotychczas? [PRZYKŁADY]

• Owoce morza takie jak homary i ośmiornice. Inne skorupiaki, mięczaki i bezkręgowce wodne (m.in. kraby, langusty, krewetki, ostrygi, małże, ślimaki) oraz przetwory z nich. Kawior oraz namiastki kawioru oraz posiłki, w których występują niniejsze produkty – z 5 proc. na 23 proc.

• lód – używany do celów spożywczych i innych celów chłodniczych – z 8 proc na 23 proc.

• czasopisma specjalistyczne – z 5 proc na 8 proc.

• Przyprawy nieprzetworzone takie jak kmin, szafran, kurkuma, gałka muszkatołowa – z 5 proc. na 8 proc.