Do tej pory podatnicy mogli tylko wierzyć Ministerstwu Finansów na słowo. Teraz mają w końcu czarno na białym – z przepisu wprost wynika, że rachunku VAT nie trzeba zgłaszać do urzędu skarbowego. Potrzebny był ponad rok, by to uchwalić i opublikować w Dzienniku Ustaw.