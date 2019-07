Sejm uchwalił w piątek nowelizację ustawy o VAT wprowadzającą obowiązkową podzieloną płatność VAT, czyli tzw. split payment oraz nową matrycę stawek VAT. Zgodnie z przyjętą poprawką obligatoryjny split payment wejdzie w życie 1 listopada br., a nie jak pierwotnie proponowano 1 września br.

Nowelizacja konsumuje dwa rządowe projekty nowelizacji ustawy o VAT, Ordynacji podatkowej oraz niektórych innych ustaw. Jeden dotyczył m.in. obowiązkowego split payment w branżach szczególnie narażonych na wyłudzenia VAT, drugi wprowadza nową matrycę tego podatku.

Podczas prac w komisji finansów publicznych nad zmianami wprowadzono poprawkę, która zostawia 5-proc. stawkę VAT na napoje bezalkoholowe, w których udział soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20 proc. składu surowcowego.

"Zdaniem Konfederacji Lewiatan to dobra informacja, bo do 1 września firmy nie zdążyłyby przygotować się do nowych obowiązków, nieuwzględnionych w strategiach i budżetach rocznych" - napisał w piątkowym komentarzu sekretarz Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan Przemysław Pruszyński. Jak dodał, pracodawcy apelowali, by nowe przepisy weszły w życie od 1 stycznia 2020 r. Premier wspólnie z ministrem finansów zdecydowali, aby opóźnić obowiązywanie nowych regulacji, ale o dwa miesiące.

"Cieszymy się z opóźnienia wejścia w życie spilt payment nawet o dwa miesiące. 1 września był terminem nierealnym, aby przedsiębiorstwa mogły przygotować się do nowych obowiązków. Aktualizacja systemów finansowo-księgowych zajmuje od kilku tygodni do kilku miesięcy. Niemożliwe było, aby firmy wdrożyły je w terminie dwóch tygodni (zakładając, że ustawa zostanie ogłoszona w połowie sierpnia)" - powiedział, cytowany w komunikacie, Pruszyński.

Zdaniem Lewiatana niezbędna wydaje się także akcja informacyjna resortu finansów, skierowana do przedsiębiorców, w szczególności tych z sektora MŚP, którzy nie mają świadomości o nadchodzących zmianach. Przemawiają za tym również dotkliwe sankcje związane z niewywiązywaniem się z nowych obowiązków.

Jak czytamy, "mechanizm podzielonej płatności oznacza dla przedsiębiorców fundamentalne zmiany w rozliczeniach. Zobowiązani zostaną do wprowadzenia korekt w modelach dokonywania transakcji i systemach finansowo – księgowych".

W komunikacie zaznaczono, że pracodawcy z zadowoleniem przyjęli także przywrócenie przez sejmową Komisję Finansów Publicznych 5 proc. stawkę dla napojów owocowych z 20 proc. zawartością soku owocowego.

"To bardzo dobra wiadomość dla polskich przedsiębiorców, sadowników i rolników" – czytamy w komentarzu Lewiatan.